جيش بوركينا فاسو يعلن مقتل 4 جنود وشرطى فى هجوم على موقعين عسكريين

رويترز

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، اليوم ، السبت ، عن مقتل أربعة جنود وشرطي في هجومين على موقعين للجيش بشمال البلاد.

وتصاعدت هجمات الإسلاميين المتشددين وكذلك الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين هذا العام مما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين والجنود.

وقال الجيش في بيان إن مسلحين مجهولين هاجموا موقعا عسكريا في بلدة باهن وموقعا آخر في قرية ينسي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضاف أن الهجومين وقعا "في نفس التوقيت تقريبا".

وتابع قائلا إن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على الموقعين وصد المهاجمين.