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جونسون يدعو أعضاء العموم البريطانى للتصويت لصالح البريكست: سيعيد لنا حريتنا

السبت، 19 أكتوبر 2019 11:19 ص
جونسون يدعو أعضاء العموم البريطانى للتصويت لصالح البريكست: سيعيد لنا حريتنا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أنه يدعو النواب فى مجلس العموم للتصويت لصالح البريكست، قائلا: "هذا الاتفاق سيعيد لنا حيرتنا". 

ويعقد مجلس العموم البريطانى لحسم اتفاق البريكست، حيث ألقى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كلمة يتحدث فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى محاولة لإقناع الأعضاء للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبى، ويلقى أعضاء المجلس كلمات للرد على رئيس الوزراء البريطانى.

وكان جونسون قد قال فى تصريحات له إنه يأمل أن يوافق زملاؤه فى المجلس على الاتفاق بعد دراسته، فحال عدم الموافقة سيكون رئيس الوزراء ملزما بموجب القانون أن يتقدم بطلب مد للموعد النهائى لبريكست، وهو ما تعهد أنه لن يقوم به سابقا وبالتالى سيؤثر على مصداقيته بين مؤيديه وداعميه إذا اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة.


بريطانيا

اخبار بريطانيا

البريكست

مجلس العموم البريطانى

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