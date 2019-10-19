جنايات شبرا الخيمة تقضى بإعدام ميكانيكى لقتله خطيبته بمنزله

القليوبية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة المدعو "م ش" بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى للتصديق على حكم الإعدام، لقيامه بقتل خطيبته وتدعى "ر م" بعد خنقها وكتم أنفاسها.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من "ع. أ. غ" 53 عامًا ربة منزل، بغياب نجلتها "ر. م. ع" 19 عامًا عاملة، ولم تشتبه فى غيابها جنائيًا وجرى اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة فى حينه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 لسنة 2019م.

جرى تشكيل فريق لسرعة كشف غموض الحادث، وجرى التوصل إلى وجود اتصال هاتفى بين المتغيبة و" م. ش. ع " ميكانيكى سيارات كان خطيب المجنى عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية.

وأثبت التحريات أن آخر مكالمه هاتفيه بين المتغيبة وبين المدعو "م.ش" ميكانيكى خطيبها السابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه، وباصطحابه لمنزله تبين وجود الجثة فى حالة انتفاخ وبروز للسان وترتدى كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.

واعترف المتهم بمعاشرته له معاشرة الأزواج، وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فقام بالضغط على فمها ورقبتها بسب صراخها حتى لا يسمع الجيران دوى صوتها حتى فارقت الحياة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم بالقاهرة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبسة وإحالتها لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.