الرئيسية حوادث توقف حركة المرور أعلى دائرى المريوطية بعد مصرع شخص فى حادث تصادم السبت، 19 أكتوبر 2019 08:55 ص حادث تصادم - أرشيفية كتب ــ عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لدائرى المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بالدائرى زحام مرورى بالدائرى سيارة تنقل متوفى توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة شخصين فى حادث تصادم بشبرا الخيمة الجمعة، 18 أكتوبر 2019 09:25 م إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:45 م إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:08 ص التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث تصادم فى العياط الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:23 م توقف حركة المرور أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخص الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:57 ص النيابة تستعلم عن حالة 5 مصابين بحادث تصادم فى التجمع الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:01 م أوناش المرور ترفع حطام حادثى تصادم سيارات بطرق حلوان والتجمع الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:33 ص توقف حركة المرور أعلى طريق التسعين بالتجمع بعد إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:28 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو معلوماتى.. اعرف أعراض الزهايمر المبكر فى مرحلة الشباب 5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. اعرفى حقك ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 675 جنيها للجرام عرض لوحة "العشاء الأخير" لفنانة مجهولة من عصر النهضة بعد 450سنة من التخزين الإصابة تنهى رحلة عمرو جمال فى كأس العالم العسكرية رسمياً الإسكندرية تستقبل أول سفينة سياحية قبرصية تقل 500 سائح.. صور مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة اعرف الدائرى الأوسطى حول القاهرة الكبرى أعرض طريق بالشرق الأوسط × 11 معلومة محمد صلاح يسعى لكسر عقدة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة 10 إجراءات لتجديد الخطاب الدينى تحددها اللجنة الدينية بالبرلمان.. تعرف عليها "مخدات" مقاومة للتجاعيد.. اهتمى بجمالك حتى أثناء النوم.. صور المزيد من Trending Plus
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