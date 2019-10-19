توقف حركة المرور أعلى دائرى المريوطية بعد مصرع شخص فى حادث تصادم

كتب ــ عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لدائرى المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .