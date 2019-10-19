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تنفيذ 544 حكما و526 مخالفة مرورية بأسوان

السبت، 19 أكتوبر 2019 10:56 ص
تنفيذ 544 حكما و526 مخالفة مرورية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من تنفيذ 544 حكما متنوعا بجانب المخالفات المرورية وقضايا التموين.

وأسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام، أنه تم تنفيذ 544 حكما، و 107حكم حبس جزئى، و 15 حكم حبس مستأنف، + و 302 أحكام غرامات و120 مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 22 قضية تموينية، شملت قضيتان استخدام اسطوانات لبوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الأعلان عن الأسعار، و6 قضايا أيضا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا أخرى مخالفات المخابز البلدية.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص، و526 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحرير 93 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 62 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 69 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 200 مخالفة متنوعة.

 


مديرية امن اسوان

تنفيذ احكام باسوان

حملات مرورية

اسوان

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