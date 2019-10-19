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تجهيز غرفة علاج طبيعى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالصالحية الجديدة

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:24 م
تجهيز غرفة علاج طبيعى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالصالحية الجديدة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت مستشفى الصالحية الجديدة المركزى، تجهيز غرفة علاج طبيعى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، يأتى ذلك فى إطار خطة الصحة، بتجهيز العيادات النوعية المتخصصة بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة.
 
 
 
قامت الدكتورة إيناس الغريب مدير مستشفى الصالحية الجديدة، والدكتور محمد عوض أخصائى العلاج الطبيعى، بتجهيز غرفة منفصلة مخصصة للعلاج الطبيعى لحالات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بقسم العلاج الطبيعى، والتى تم تجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بحالات العلاج الطبيعى، بتكلفة بلغت 20 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدنى وذلك ضمن العيادات الخارجية بالمستشفى والتى تشمل تخصصات " الباطنة، والجراحة، والأسنان، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والعلاج الطبيعى ".مرور وكيل وزارة الصحة بالشرقية على مستشفى السعديين المركزي
 
 
 
فى سياق متصل، قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مستشفى السعديين المركزى يرافقه الدكتور ياسر السويدى مدير إدارة المستشفيات، محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفنى بالمديرية حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة فى وجود الدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى للاطمئنان على حسن سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وشدد على الاستعاضة الفورية لجميع الأدوية بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من إتباع سياسات نظافة الأسطح بجميع الأماكن بالمستشفى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الحميات بالمستشفى، وتم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى لمناقشة آليات العمل ووضع حلول لبعض المعوقات.
 
 
 
ووجه وكيل الوزارة بوضع تصور وعمل دراسة على الطبيعة لتطوير الأقسام الطبية وعمل التوسعة اللازمة لها ونقل وحدة الغسيل الكلوى بالدور الأرضى طبقا لمعايير الجودة وبما يتوائم مع راحة المرضى ومقدم الخدمة وذلك بمشاركة رؤساء الأقسام الطبية والجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى والإدارات الفنية المختصة بالمديرية والعرض على وكيل الوزارة خلال أيام.
 
 
 
 
غرفة علاج طبيعي للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة (1)
غرفة علاج طبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 
غرفة علاج طبيعي للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة (2)
غرفة علاج طبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 
غرفة علاج طبيعي للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة (3)
غرفة علاج طبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 

 


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