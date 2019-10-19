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تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:39 م
تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة،  بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

 

وكان المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، كل من: طلعت  الكفراوي، وعاطف مسعود، ومحمد النشرتي، ومحمد الجرف،  محمود مبروك، اسندت النيابة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


تجديد حبس متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

امن الدولة

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