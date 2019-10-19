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تجديد حبس متهمة 15 يوما بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:37 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "إيمان. ع" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة فى اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة إلى المتهمة فى القضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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نيابة أمن الدولة

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