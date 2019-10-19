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تجديد حبس المتهم بتأجير طفلة لـ"متسولة" فى شبرا الخيمة

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:40 م
تجديد حبس المتهم بتأجير طفلة لـ"متسولة" فى شبرا الخيمة الطفلة المجنى عليها
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس المتهم بتأجير طفلة "سفاح" لمسنة للتسول بها 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى البشر.

 

 وقال المتهم أمام النيابة، إنه ليس والد الطفلة ولكنه كان يقيم علاقة غير شرعية مع أمها، مشيرا إلى أن والدة الطفلة أقامت علاقة غير شرعية مع شخص آخر قبل أن يتعرف عليها، نتج عنها إنجابها الطفلة سفاحا ثم هربت بالطفلة، ثم تعرفت عليه ونشأ بينهما علاقة غير شرعية.

 

وأضاف المتهم، أنه اقترح على والدة الطفلة، أن يؤجرها للمتسولين مقابل مبلغ مالى يوميا، يساعدهما للإنفاق على نفسهما، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى البشر، وضبط واحضار والدة الطفلة والشخص الذى كان يقيم علاقة غير شرعية معها نتج عنها انجابها الطفلة المجنى عليها.

 

وكشفت مناظرة النيابة للمجنى عليها وجود آثار حروق وكدمات فى كل أنحاء جسد الطفلة واعترفت المتهم بتعذيب الطفلة.


شبرا الخيمة

ضبط طفلة مع متسوله

قسم شبرا الخيمة

كتعة شبرا الخيمة

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