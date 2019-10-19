سوبر كورة
Ads
السبت، 19 أكتوبر 2019 02:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل جارتهما وسرقة مشغولاتها الذهبية بديرب نجم شرقية

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:19 م
تجديد حبس المتهمين بقتل جارتهما وسرقة مشغولاتها الذهبية بديرب نجم شرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم، تجديد حبس المتهمين بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن  الشرقية، إخطارا  من مأمور  مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بالعثور علي "زبيدة  ط ا" 66 سنة ربة منزل  مقيمة شوبك اكراش، جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها  وأن الجريمة بهدف السرقة، وانتقل  ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد  عبد المنعم علاء، رئيس المباحث لمسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة المستشفي وإنتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين وجود أثار مقاومة من المجني عليها أثناء خنقها، وتبين سرقة غويشة ذهبية وخاتم منها أثناء المقاومة، كما تبين أن تعيش بمنزل العائلة ولكن  تقيم بشقة يمفردها، وقام كل من " محمد ع تا" 20 سنة عاطل وصديقه" محمد ش ال" 22 سنة عاطل جيران المجني عليها، بالتسلل إلي الشقة وقام بسرقتها وأثناء ذلك استيقظت وتعرفت عليهما فتخلصا منها، ولاذا بالفرار وتم القبض عليهما، وإحالتهما إلي النيابة  العامة، التي قررت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

 

 

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة ديرب نجم

حادث تصادم

مدرسة الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

شاهد.. الفنانة نادين الراسى تشعل النيران فى إطار سيارة وسط مظاهرات لبنان

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

وزير المالية من واشنطن: استثمارات بنوك مركزية عالمية للأوراق المالية المصرية

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

عجلة الدورى الإنجليزى تعود للدوران بالمتعة والإثارة.. أستون فيلا يسعى لمواصلة صحوته بعد خماسية نورويتش أمام برايتون.. توتنهام يتطلع لبداية جديدة ضد واتفورد.. ومانشستر سيتى فى مهمة صعبة بلندن لمواجهة بالاس

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء عقود التمويل العقارى بالإسكان الاجتماعى

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

ضبط صاحب كيان تعليمى وهمى بسوهاج لتزويره الشهادات للطلاب

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

تفاصيل حفل زفاف جنيفر لورانس.. اعرف هتقدم إيه فى بوفيه الفرح

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

اتحاد الكرة يجهز بيانا للرد على الأهلى بعد تأجيل مباراة القمة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق فى استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضد أطفال سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة