تجديد حبس المتهمين بقتل جارتهما وسرقة مشغولاتها الذهبية بديرب نجم شرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم، تجديد حبس المتهمين بقتل ربة منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بالعثور علي "زبيدة ط ا" 66 سنة ربة منزل مقيمة شوبك اكراش، جثة هامدة وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها وأن الجريمة بهدف السرقة، وانتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث لمسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة المستشفي وإنتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتبين وجود أثار مقاومة من المجني عليها أثناء خنقها، وتبين سرقة غويشة ذهبية وخاتم منها أثناء المقاومة، كما تبين أن تعيش بمنزل العائلة ولكن تقيم بشقة يمفردها، وقام كل من " محمد ع تا" 20 سنة عاطل وصديقه" محمد ش ال" 22 سنة عاطل جيران المجني عليها، بالتسلل إلي الشقة وقام بسرقتها وأثناء ذلك استيقظت وتعرفت عليهما فتخلصا منها، ولاذا بالفرار وتم القبض عليهما، وإحالتهما إلي النيابة العامة، التي قررت برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.