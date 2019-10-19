تجديد حبس المتهمة بقتل ابن تلبانة وشقيقه وإخلاء سبيل 21 متهما بحريق منزلها

كما أصدرت محكمة مركز المنصورة الجزئية، قرارها بإخلاء سبيل 21 شخصا من الأهالي الذين تم إلقاء القبض عليهم في أحداث حريق منزل المتهمة وإعاقة قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق بقرية تلبانة بعد وفاة المجني عليه وانتشار فيديو تعذيبه، لكن النيابة العامة استأنفت أمر إخلاء السبيل، ومن المقرر نظر الاستئناف على قرار الحبس غدًا الأحد.

وكان قد تم إلقاء القبض على 33 شخصا من أهالي قرية تلبانة في أعقاب الحادث، واستمعت النيابة لاعترافات " محمد المتولي رمضان أحمد"، شقيق المجنى عليه التي أكد فيها أن السيدة المتهمة استعانت بشاب آخر لتقييده بالجنازير هو وأخيه وتعذيبهما، ثم أمرته بفكه وهددت محمد بعصا غليظة وسكين، وقامت بحرق ظهر أخيه أمامه بسكين مدعية أنها فقدت خاتمها من المنزل، وأجبرته على ضرب أخيه، وقامت بتصويره وتمكن هو من الهرب من الشباك والنزول على مواسير الصرف الصحي.

وأنكرت المتهمة " أمينة . ح. م . ح" التهم الموجهة إليها من قبل النيابة، وأكدت أن المجنى عليه وشقيقه كانا يعملان لديها في قضاء حوائجها، وادعت أن المتوفى كان يتعاطى الإستروكس.

وكان قد تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغ لمركز المنصورة يفيد بوفاة شاب بعد تعرضه للتعذيب يدعى أحمد المتولي رمضان أحمد، 19 عاما، مقيم بذات القرية.

فانتقل اللواء فاضل عمار، واللواء سيد سلطان، والحكمدار ووحدة مباحث مركز المنصورة لموقع الحادث للبحث والتحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة، وتم إلقاء القبض على السيدة المتهمة بقتل الشاب، وتدعى " أمينة . ح. م . ح" وشهرتها "فادية"، 52 عاما، موظفة بالوحدة الصحية بتلبانة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يوضح تعذيب الشاب المتوفى على يد آخر تبين أنه شقيقه، ويظهر صوت المتهمة أثناء مطالبتها له بضربه والضغط عليه للاعتراف بأخذ الخاتم وكيفية أخذه.