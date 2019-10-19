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تأجيل جلسة الاستئناف فى قضية الطفلة أمانى لـ25 نوفمبر المقبل

السبت، 19 أكتوبر 2019 06:48 م
تأجيل جلسة الاستئناف فى قضية الطفلة أمانى لـ25 نوفمبر المقبل الطفلة أمانى
الدقهلية - سارة الباز

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أصدرت محكمة شربين الجزئية قرارا بتأجيل جلسة الاستئناف فى الحكم على الجدة المتهمة فى قضية تعذيب الطفلة أمانى لجلسة الإثنين الموافق 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمة.

 

وأوضح أسامة ياسين، محامى الطفلة أمانى، لـ"اليوم السابع"، أن سبب تأجيل الجلسة هو إيداع الجدة المتهمة فى مصحة نفسية تحت الملاحظة حتى 15 نوفمبر المقبل.

 

كانت قد حكمت محكمة شربين الجزئية حضوريا، السبت الماضى، على المتهمة صفاء عبد اللطيف، 40 عاما، الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة أمانى، 6 سنوات، بالكى والحرق فى مناطق عفتها ومناطق أخرى متفرقة من جسدها بقرية بساط كريم الدين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

 

وصرح أسامة ياسين، محامى الطفلة أمانى - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا: "هذه هى أقصى عقوبة يمكن القضاء بها فى قضايا الجنح، وباقى قضية تعذيب وقتل شقيقتها جنة، والتى نأمل فى الحصول على أقصى عقوبة فيها أيضا، وهى الإعدام شنقا إن شاء الله، فقد طلبنا أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، واحتياطيا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب والجرح فى ظرفيها المشددين، بعدها حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة بالحبس لمدى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وهذه هى أقصى عقوبة لجنحة الضرب بظرفها المشدد".

 

أضاف أسامة ياسين بحضور أشرف عبد الوهاب ياسين رئيسا فريق المحامين عن المجنى عليها، أنه طلب أصليا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تمثل جناية شروع فى قتل، واحتياطيا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لارتكابها جريمة الضرب فى ظرفيها المشددين.

 

جدير بالذكر أن الطفلة أمانى أكدت خلال تحقيقات النيابة أن جدتها قد قامت بتعذيبها هى وأختها المتوفاة جنة بالكى والحرق فى مناطق عفتهما وأخرى متفرقة بالجسد، كما قامت بخلع أظافرها بكماشة، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلتين، أكدت التقارير الطبية صحة اعترافات الطفلة وتطابقها مع الإصابات بالجسد، فقرر المستشار خالد خضر، المحامى العام لنيابات شمال المنصورة إحالة القضية للمحاكمة العاجلة.

 

وقد باشرت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، الأسبوع الماضى نظر قضية الطفلة جنة المتوفاة جراء التعذيب، وتقدمت هيئة الدفاع عن الجدة بطلب بعرض الجدة للكشف الطبى لتبين سلامة قواها العقلية، وقرر القاضى تأجيل جلسة محاكمتها إلى الأول من ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والاطلاع لبيان مدى سلامة قواها العقلية.


الدقهلية

أخبار الحوادث

محكمة شربين

قضية الطفلة جنة

اماني شقيقة جنة

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