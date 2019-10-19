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انعقاد الجمعية العمومية للمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر لتشكيل مجلس آباء جديد

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:13 م
انعقاد الجمعية العمومية للمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر لتشكيل مجلس آباء جديد اجتماع بالمنطقة الأزهرية لتشكيل مجلس آباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اجتمعت، الجمعية العمومية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، اليوم السبت برئاسة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بقاعة التدريب بديوان عام المنطقة، لتشكيل مجلس آباء جديد للعام الدراسي 2019/2020 ، على مستوى منطقة البحر الأحمر الأزهرية. 

من جانبه قال الشيخ يونس عبد الجليل، رئيس المنطقة، أن مجلس الآباء حلقة مهمة من حلقات التواصل بين أولياء الأمور والمنطقة ، حيث يعمل على توثيق الصلة بين الآباء والمعلمين والإدارة، من أجل تنمية ورفع كفاءة العملية التربوية. 
 
واضاف أن كذلك يعمل علي تعميق الاتجاهات السلوكية والقيم الأخلاقية في نفوس الطلاب، وتصحيح الأخطاء وتداركها، أو حتى تشخيص مكامن الخلل ومعالجتها ، وأيضا طرح مشكلات الطلاب والمعلمين والمشاركة فى وضع حلول فورية لها .
 
وطرح خلال الاجتماع عدة تساؤلات والمشكلات التى تواجه أولياء الأمور خلال العملية التعليمية والتربوية ومناقشتها والعمل على حلها بشكل فورى، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.
 
اجتماع بالمنطقة الأزهرية لتشكيل مجلس آباء
اجتماع بالمنطقة الأزهرية لتشكيل مجلس آباء
مدير المنطقة خلال الاجتماع
مدير المنطقة خلال الاجتماع

 


البحرالاحمر

منطقة البحر الاحمر الازهرية

تشكيل مجلس اباء

الغردقة

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