انعقاد الجمعية العمومية للمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر لتشكيل مجلس آباء جديد

من جانبه قال الشيخ يونس عبد الجليل، رئيس المنطقة، أن مجلس الآباء حلقة مهمة من حلقات التواصل بين أولياء الأمور والمنطقة ، حيث يعمل على توثيق الصلة بين الآباء والمعلمين والإدارة، من أجل تنمية ورفع كفاءة العملية التربوية.

واضاف أن كذلك يعمل علي تعميق الاتجاهات السلوكية والقيم الأخلاقية في نفوس الطلاب، وتصحيح الأخطاء وتداركها، أو حتى تشخيص مكامن الخلل ومعالجتها ، وأيضا طرح مشكلات الطلاب والمعلمين والمشاركة فى وضع حلول فورية لها .

وطرح خلال الاجتماع عدة تساؤلات والمشكلات التى تواجه أولياء الأمور خلال العملية التعليمية والتربوية ومناقشتها والعمل على حلها بشكل فورى، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.