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اليوم.. الاحتفال باليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا بمشاركة عالمية

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:00 ص
اليوم.. الاحتفال باليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا بمشاركة عالمية المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تقيم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، احتفاليتها بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر، ومرور 50 عامًا على إنشاء المحكمة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، انتهت من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة الاحتفالية، كما انتهت من التجهيزات الفنية واللوجستية لعقد الاحتفالية من دعوة الشخصيات العامة ورجال القضاء والقانون الدستورى.

ووجهت المحكمة الدستورية العليا دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم، وذلك فى إطار التعاون وتبادل الخبرات فى مجال القضاء الدستورى.

ووصلت الوفود المشاركة فى احتفالية اليوبيل الذهبى للمحكمة الدستورية العليا إلى القاهرة أمس الجمعة 18 أكتوبر.


المحكمة الدستورية

اليوبيل الذهبى

محكمة الدستورية العليا

رئيس المحكمة الدستورية

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اليوم السابع بلس

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