النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة حريق شقة وقع صباح اليوم السبت ، لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران، ومنع. خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت إخماد الحريق.