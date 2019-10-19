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القضاء على انتحاريين جنوب غرب باكستان

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:24 م
القضاء على انتحاريين جنوب غرب باكستان الجيش الباكستانى - أرشيفية
وكالات

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تمكنت قوات الأمن الباكستانية، من القضاء على انتحاريين خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة "لورالاي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم، أن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمكنت من مداهمة موقع لعناصر إرهابية، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، قاما على إثرها الإرهابيين بالانتحار بتفجير حزاميهما الناسفين لتجنب الاعتقال .

وأضافت المصادر بأن الفرقة شبه العسكرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، حيث يجري البحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالانتحاريين.


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