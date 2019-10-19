السيطرة على حريق بأرض مشونة بقش أرز بكفر صقر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض مشونة بقش أرز بناحية كفر صقر، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية بناحية كفر أبو تلجى قرية الحوامدة مركز كفر صقر، وتبين نشوب الحريق بقش أرز على مساحة محدودة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات، وجار تحرير محضر بالواقعة.