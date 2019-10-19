السجن المؤبد لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "غريب.ع.ح" 25 سنة عامل بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض، وماركو سمير، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.