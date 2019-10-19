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الزراعة: 20388 طنا صادرات المانجو للأسواق العالمية وجارى شحن المزيد

السبت، 19 أكتوبر 2019 02:00 ص
الزراعة: 20388 طنا صادرات المانجو للأسواق العالمية وجارى شحن المزيد مانجو ـ أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية، يوضح ارتفاع صادرات المانجو 20388 طنا إلى جميع الأسواق  العالمية ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الدولية منذ بدء موسم التصدير وحتى 16 من الشهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير.
 
قال  الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن صادرات المانجو منذ بدء موسم التصدير بلغت  20388 طن وجارى الشحن والتصدير، موضحا أن  جميع صادرات المانجو  تطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات المتبعة فى التصدير من خلال التتبع والفحص بمحطات التعبئة، موضحًا أن فتح مزيد من الأسواق الخارجية ساهم فى زيادة صادرات الفاكهة.
 
 وأضاف  "العطار"، إلى أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
 
فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، عن تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية والمتبعة فى التصدير، ومراقبة الشركات المصدرة وفرض عقوبات للغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وإدراجها فى قائمة سوداء، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير  باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.
 
 

أسواق المانجو

صادرات الفاكهة

الحجر الزراعى

المنتجات الزراعية

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