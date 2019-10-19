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التحقيق مع شقيقين ووالدهما لاتهامهما بقتل سائق توك توك وسرقته فى بولاق

السبت، 19 أكتوبر 2019 05:14 م
التحقيق مع شقيقين ووالدهما لاتهامهما بقتل سائق توك توك وسرقته فى بولاق جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تباشر النيابة العامة فى جنوب الجيزة التحقيق مع شقيقين متهمين بقتل سائق لسرقة التوك توك الخاص به في بولاق الدكرور، حيث وجهت لهما تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بعدة طعنات.

 

بإجراء التحريات، تبلغ للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المجنى عليه، سائق توك توك، تم قتله، وسرقة التوك توك الخاص به.

 

كشفت تحريات رجال المباحث، تورط شقيقين فى ارتكاب الجريمة، وهروبهما إلى محافظة المنيا عقب الحادث، وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما.

 

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، لسرقة الضحية، كما اعترفا أن والدهما ساعدهما على الهرب، وتم التحفظ عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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