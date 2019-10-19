إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك بمدخل المدينة الصناعية ببياض العرب ببنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم محمد قرني سيد ١٩سنة، عامل، ومقيم ببياض العرب مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، نوال صلاح محمد حامد ٣٢ سنة مقيمة ببياض العرب مصابة بجروح وسحجات بالجسم، زينب حميده صالح ٤٥ سنة، مقيمة الشيخ علي مصابة باشتباه كسر باليد اليسري وجروح وسحجات.

كما نقلت سيارات الإسعاف سعديه سيد محمد ١٥ سنة، مقيم الشيخ علي مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، أحمد إبراهيم عطيه ٥٠ سنة مقيم بجزيرة أبو صالح مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، أشرف إبراهيم عطيه ٥٣ سنة مقيم بجزيرة ابوصالح عامل، مصابا بجروح وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.