إحالة متهمين بقتل ربة منزل والشروع فى قتل نجلها بالسلام للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإحالة المتهمين بقتل ربة منزل والشروع فى قتل نجلها، لسرقتها للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2834 لسنة 2018، أن المتهمين هم "سلامة. م" 29 سنة، و"ربيع. ح" 33 سنة، مسجلين فى قضايا سرقة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول، يفيد بمقتل سيدة وسرقة شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.