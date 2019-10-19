إحالة طالب قتل ربة منزل لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية للجنايات

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، إحالة طالب بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قام بقتل سيدة فى العقد الثانى من العمر، إثر رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، لمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتلقى بلاغًا من "ف.ر.ا" 32 عاما ، بعثوره على جثة زوجته مقتولة فى منزل لم يتم الانتهاء منه ملك "م.ف.ا" شقيق زوجته، أثناء قيامها بالذهاب إليه لإحضار بعض الغلال لإطعام الحيوانات المنزلية الخاصة بهم.

بالانتقال والفحص تبين قيام الشاب "أ.م.خ" 17 عامًا طالب ثانوى بالدخول للمنزل بعد دخول الزوجة بـ أقل من 10 دقائق وخروجه مهرولًا من المبنى.

وبضبط الشاب، اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بضرب الزوجة بقطعة حديد بالرقبة وإلقائها على قطعة أسمنتية بالمنزل حتى توفيت، وأكد الشاب أنه قد قام بقتلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه، وتهديدها بفضحه أمام أسرته، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.