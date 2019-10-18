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وزير خارجية لبنان: على الحكومة عدم فرض ضرائب جديدة وهناك فرصة لإنقاذ البلاد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:38 م
وزير خارجية لبنان: على الحكومة عدم فرض ضرائب جديدة وهناك فرصة لإنقاذ البلاد وزير خارجية لبنان
وكالات

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أكد وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، وجود الإمكانية لإنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية فى لبنان، محذرا من البديل عن الحكومة الحالية ربما يكون الفوضى التى تؤدى إلى الفتنة والتخريب وانهيار الدولة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير باسيل، تعقيبا على التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التى يشهدها لبنان، وذلك بوصفه رئيس تكتل "لبنان القوى"، الذى يعد أكبر تكتل وزارى فى الحكومة ونيابى فى البرلمان، عقب اجتماع عقده مع الرئيس اللبنانى ميشال عون بقصر بعبدا الجمهورى.

وأضاف باسيل، إنه على الحكومة عدم فرض أى ضرائب جديدة وأن تعمل على وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها.

 


لبنان

وزير خارجية لبنان

الاوضاع الاقتصادية

مظاهرات لبنان

فرض ضرائب

احتجاجات لبنان

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