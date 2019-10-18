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وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 ص
وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب هيثم سلامة

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أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع التحول الرقمى فى مصر سوف يستغرق حوالى من 30 إلى 36 شهرا بتكلفة تبلغ 6 مليار جنيه لتوصيل أكثر من 32 ألف مبنى حكومى بعضها البعض.

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" إن مدينة بورسعيد تحولت إلى مدينة تقدم الخدمات الحكومة بشكل رقمى ، كان أول إجراء تم اتخاذه توصيل كل الهيئات الحكومية مقدمة الخدمة من خلال شبكة كوابل ألياف ضوئية".  

وأضاف وزير الاتصالات خلال لقاءه مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامج مساء dmc"أن الهدف من ذلك هو توصيل  المبانى ببعضها البعض بنظام نقطة إلى نقطة دون اللجوء إلى شبكة الإنترنت، وأن الكوابل تكون مدفونه تحت الأرض".  

وردا على سؤال "السيستم واقع"، قال"ممكن يكون الخادم واقع أوانقطاع الكهرباء أو أى خلل أخر، لاعلاقة له بالإنترنت".

وتابع،"أن ذلك يستغرق وقتا لأنه يتم توصيل الخدمات إلى كل الجهات الحكومية فى جمهورية مصر العربية، يبقى نتكلم على 31 ألف و 800 مبنى حكومى"، مضيفا: إن التعميم على باقى محافظات مصر يستغرق ما بين 30 إلى 36 شهر، ويتكلف 6 مليارات جنيه، لتوصيل الكابلات فى 32 ألف مبنى ونقدم 170 خدمة حكومية فى كافة نواحى الجمهورية".


وزير الاتصالات

الألياف الضوئية

كوابل الألياف الضوئية

التحول الرقمى

اليوم السابع بلس

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