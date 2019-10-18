وزارتا الدفاع الروسية والفرنسية تتبادلان الآراء حول الوضع فى شرق الأوسط

موسكو أ ش أ

ناقش مسؤولان بوزارتى الدفاع الروسية والفرنسية، فى اتصال هاتفى، الوضع فى الجزء الشرقى من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسي، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن نائب الوزير الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اتصالا هاتفيا مع المديرة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع الفرنسية، أليس جيتون.

وأوضح البيان أن الاتصال جرى فى إطار متابعة الاتفاقات التى تم التوصل إليها بين وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، ونظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، وأن "الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع فى شرق المتوسط".