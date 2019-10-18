هؤلاء الأشخاص ممنوعون من لقاح الأنفلونزا

كتبت فاطمة ياسر

عند اقتراب فصل الصيف يسعي الكثيرون لأخذ لقاح الأنفلونزا لحمايتهم من الإصابة بنزلاتها الشديدة خلال فصل الشتاء، والمعتاد هو أخذه هذه الأيام أي في شهر أكتوبر لحماية الجسم وإمداده بالمناعة القوية التي تحميه من الإصابة بنزلات الأنفلونزا الشديدة خلال هذا الفصل.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " "Prevention". و"WEBMED"، أن هناك بعض المرضي الممنوعين من أخذ تطعيم أو لقاح الأنفلونزا دون إذن الطبيب، لأن هذا الأمر يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية لديهم.

ومن ضمن هؤلاء المرضي الأشخاص المصابون بالحساسية، حيث إنهم يتعرضون في بعض الأحيان لنتيجة عكسية كالإصابة بالإسهال، أو الإمساك، وفقدان الوزن غير المبرر بالإضافة إلي الشعور بتقلصات شديدة في المعدة، ولذا هؤلاء المرضي لا يجب عليهم أخذ لقاح الأنفلونزا دون الرجوع للطبيب أو تحت إشراف الطبيب.

المصابون بالأمراض المناعية والأعصاب لا ينصح عليهم أخذ هذا اللقاح دون الرجوع الطبيب المتابع لحالتهم الصحية، لأن هذا الأمر يتسبب في شعورهم وإصابتهم بوخز شديد وتنميل في الأطراف، ولذا يجب مراجع الطبيب.

ومن أهم الأفراد الممنوعين من تناول لقاح الأنفلونزا هم مرضى الأنفلونزا، لأن اللقاح خلال تمكن الانفلونزا من جسمك يصبح غير فعال، ولذا أنتظر حتي الشفاء أولا ثم قم بأخذ هذا اللقاح بعد الشفاء بأسبوعين.