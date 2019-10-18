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موسكو: الصقور الهدايا من بوتين لزعماء السعودية والإمارات نقلت بطريقة قانونية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:16 م
موسكو: الصقور الهدايا من بوتين لزعماء السعودية والإمارات نقلت بطريقة قانونية هدايا بوتين للسعودية
أ ش أ

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أكدت وزارة الموارد الطبيعية الروسية اليوم الجمعة أن صقور الصيد ،التى أهداها الرئيس فلاديمير بوتين لزعماء السعودية والإمارات خلال زيارته إلى الرياض وأبو ظبي، نقلت بطريقة قانونية .. مشددة على أن هذه الطيور هى أفضل سلالات صقور كامتشاتكا، ولها جوازات سفر وجميع الوثائق الضرورية وولدت فى المزرعة الروسية القرغيزية.

وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أن بوتين أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته إلى السعودية صقرا من كامتشاتكا الروسية، كما أهدى صقرا أبيض لولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان.


يُذكر أن شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا، بأن الصقور المهداة تم إخراجها ونقلها إلى الإمارات والسعودية بطريقة غير قانونية.

 

 


روسيا

هدايا

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صقور

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