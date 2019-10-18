مسافر يثير الذعر بعد محاولته فتح باب طوارئ على متن طائرة "باريس-مراكش"

كتب أحمد علوى

تسبب مسافر على متن طائرة متجهة من باريس إلى مراكش، اليوم الجمعة ، فى حالة من الذعر بين الركاب بعدما حاول فتح باب الطوارئ خلال تحليق الطائرة فى السماء.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، أن الواقعة جرت بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار اورلى بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان سيعرض حياة الركاب بالكامل للخطر.

وأشارت الصحيفة الفرنسية ، إلى أنه تم السيطرة على المسافر ذو الأصل المغربى، وتبين أنه يعانى من أمراض نفسية ، وتم تقييد يديه واصطحابه إلى مقدمة الطائرة التى عادت من جديد إلى مطار أورلي لتسليمه للسلطات الفرنسية مع تقديم شكوى فى الواقعة.

وغادر جميع الركاب الطائرة بمجرد هبوطها، واستسلم الشخص للشرطة ليتم اعتقاله، في الوقت الذي أعلنت في شركة الطيران الهولندية "Transavia" أنها ستقدم شكوى ضد الراكب .