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محمود محيى الدين يلقى كلمة بمبادرة أفكار للتنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:38 م
محمود محيى الدين يلقى كلمة بمبادرة أفكار للتنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محمود محيى الدين نائب الرئيس الأول للبنك الدولى
رسالة واشنطن ـ أحمد يعقوب

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ألقى الدكتور محمود محيى الدين نائب الرئيس الأول للبنك الدولى، الملاحظات الافتتاحية لفاعلية هذا العام لمبادرة "أفكار للتنفيذ"، وذلك فى إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.
 
وذكر "محيى الدين"، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المبادرة تتضمن مسابقات سنوية تهدف لتشجيع الشباب للانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعاتهم وأفكارهم.
 
وقال "محيى الدين"، إنه هذا العام هو الخامس للمبادرة، وكان الموضوع هو "تمويل وتنفيذ التنمية المستدامة" التى شارك من 3000 متسابق من 142 دولة، الفائزون الثلاثة هم؛ الأول هى شركة "كير نكس" من الهند التى تتناول الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاهية"؛ الثانى شركة "جاذر هب" من مدغشقر التى تتناول الهدف السادس فيما يتعلق بمشروعات البيئة والصرف الصحي؛ وفى المركز الثالث شركة "ول باور" من كينيا التى تتناول أيضاً الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بمياه الشرب النقية وكذلك الهدف التاسع حول الابتكار والحادى عشر حول المدن.
 
وقدم كل فريق موجزًا عن مشروعهم مع تسليط الضوء على التحدى الذى دفعهم إلى تنفيذ مشروعهم وكيفية تطبيقهم للحلول، أنهى الفائزون عرضهم بذكر اقتراحات عملية حول إمكانية التوسع فى مشروعاتهم.
 
بعد عروض الفائزين، دارت مناقشة بين لجنة من الخبراء الاقتصاديين والقطاع الخاص تضم: نينا ستويليكوفيتش، نائبة الرئيس الإقليمى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤسسة التمويل الدولية، وفيليب ياراميلو، المدير الإقليمى لكينيا، رواندا، الصومال، وأوغندا بالبنك الدولي، وديورديجا بيتكوسكي، زميل بمركز زيكلين لأبحاث أخلاقيات الأعمال التجارية، كلية وارتون. علق المشاركون فى حلقة النقاش على حلول المشروعات وفرص الحفاظ على استدامة تأثيرهم بالنظر إلى سياقهم المحلي، وما هو مطلوب لجذب الاستثمار الخاص من أجل التوسع. أظهرت المناقشة الحاجة الملحة لتعميم أهداف التنمية المستدامة كدافع وهدف لجميع الشركات والمبادرات.
 
كما شارك بملاحظات ختامية لويس فيليبى لوبيز كالفا، الأمين العام المساعد للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، حيث أكد على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أعلن أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة سيقوم بالمشاركة فى هذه المبادرة فى اعتباراً من دورتها القادمة.
 
جديراً بالذكر أن المسابقة الدولية الجديدة ستبدأ اعتباراً من نوفمبر 2019 ويمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقعها https://ideas4action.org/
 
محمود محيى الدين نائب الرئيس الأول للبنك الدولى
محمود محيى الدين نائب الرئيس الأول للبنك الدولى

محمود محيى الدين يشارك بمسابقة أفكار للتنفيذ
محمود محيى الدين يشارك بمسابقة أفكار للتنفيذ

محمود محيى الدين يكرم الفائزين بمسابقة أفكار للتنفيذ
محمود محيى الدين يكرم الفائزين بمسابقة أفكار للتنفيذ

محمود محيى الدين والفائزين بمبادرة أفكار للتنفيذ
محمود محيى الدين والفائزين بمبادرة أفكار للتنفيذ

محمود محيى الدين خلال تكريم الفائزين بمسابقة أفكار للتنفيذ
محمود محيى الدين خلال تكريم الفائزين بمسابقة أفكار للتنفيذ
 

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