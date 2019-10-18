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محافظ الدقهلية يوزع 150 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بشربين ودكرنس

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:09 ص
محافظ الدقهلية يوزع 150 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بشربين ودكرنس محافظ الدقهلية يوزع عقود تقنين أراضي أملاك الدولة
الدقهلية شريف الديب

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وزع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم 150 عقد تقنين أوضاع لأراضي أملاك الدولة لمواطني مركزي شربين ودكرنس باستاد شربين الرياضي، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد إيهاب السلاب والمحاسب فوزي الشرباصي عضوا مجلس النواب، والمحاسب محمد ابو العينين رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة دكرنس.

وهنأ الدكتور شاروبيم أهالي شربين ودكرنس الذين حضروا لاستلام عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وقال:  "أحييكم على جديتكم وحرصكم على تقنين الأوضاع"، مشيرا إلى أن التقنين ضمان لحق المواطن والدولة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن آخر موعد لقبول طلبات التقنين نهاية الشهر الجاري، وبعدها سيتم إزالة كافة المخالفات لغير الجادين والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، مؤكدا على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين التي هي مصلحة الوطن.

وأكد شاروبيم على أن الدولة توفر كل التيسيرات في السداد وليس مطلوبا من المواطنين سوى دفع رسوم الفحص، وأضاف نقدم كافة أوجه التيسير للمتعثرين والغير قادرين والدفع بنظام الاقساط لمدة تصل إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أنه سيبدأ في إجراءات رصف طريق استاد شربين وردم المصرف، وسيتم الانتهاء منهم بنهاية يونيه القادم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، موجها التحية للقائمين على منظومة التقنين.

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الدقهلية

تقنين أراضي الدولة

عقود تقنين الأراضي

مركز شربين ودكرنس

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