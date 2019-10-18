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ماهى الأمراض المسببة لجفاف الفم وما العلاج الأمثل؟

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 ص
ماهى الأمراض المسببة لجفاف الفم وما العلاج الأمثل؟ جفاف الفم
كتبت هند عادل

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جفاف الفم حالة تحدث عندما لا تنتج الغدد اللعابية ما يكفي من اللعاب، مما يسبب بشعور جاف أو اللسان الخشنة ، وتقرحات الفم ، والشفاه المتشققة.

واللعاب هو جزء ضروري من عملية الهضم، ويساعد على ترطيب وتحطيم الطعام، كما أنه يعمل كآلية دفاع رئيسية لمساعدة الجسم على الحفاظ على صحة الأسنان الجيدة ، وحماية الفم من أمراض اللثة وتسوس الأسنان، وفقا لما ذكره موقع " webmed".

جفاف الفم ليس حالة طبية خطيرة لكنها في بعض الأحيان من أعراض مشكلة طبية كامنة أخرى تتطلب العلاج يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات، مثل تسوس الأسنان.

ما الذي يسبب جفاف الفم؟
 

أشياء كثيرة يمكن أن تسبب جفاف الفم، وغالبًا ما ينتج عن الجفاف، بعض الأمراض، مثل السكري، يمكن أن تؤثر أيضًا على إنتاج اللعاب وتؤدي إلى جفاف الفم، بعض الأدوية والمكملات الغذائية، مثل مثبطات الشهية وأدوية العلاج الكيميائي، يمكن أن تسبب جفاف الفم أيضًا.

بعض الأسباب الأخرى للفم الجاف تشمل:
 

الضغط العصبى، القلق، تدخين التبغ، أخذ المهدئات، بعض اضطرابات المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو متلازمة سجوجرن، التسمم، الشيخوخة.

كيف يتم علاج جفاف الفم؟

جفاف الفم عادة ما يكون حالة مؤقتة ويمكن علاجها في معظم الحالات ، ومنع وتخفيف أعراض جفاف الفم عن طريق إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

ـ تناول الكثير من  الماء، مص مكعبات الثلج،الحد من تناول الملح والسكر.

ـ أخذ بدائل اللعاب .

ـ مضغ العلكة الخالية من السكر أو امتصاص الحلوى الصلبة الخالية من السكر.


جفاف الفم

اسباب جفاف الفم

علاج جفاف الفم

اعراض جفاف الفم

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