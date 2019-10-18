سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لماذا يحدث ألم كعب القدم؟ ومتى يحتاج علاجا؟

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:00 ص
لماذا يحدث ألم كعب القدم؟ ومتى يحتاج علاجا؟ ألم كعب القدم - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألم الكعب من المشاكل الصحية الشائعة فى القدم، ويحدث الألم عادة تحت الكعب أو خلفه مباشرةً، وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤثر على جانب الكعب أما ألم باطن الكعب يسمى " التهاب اللفافة الأخمصية"، وهو من أكثر الأسباب شيوعاً لألم الكعب، وفقاً لموقع Medical news today.

وعادة ما تختفي آلام الكعب دون علاج، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر وتصبح مزمنة.

الم كعب القدم
الم كعب القدم

 

اسباب ألم الكعب
 

1- التهاب اللفافة الأخمصية
 

هو سبب شائع للألم فى باطن الكعب، ولا يحدث ألم الكعب عادةً بسبب إصابة واحدة، مثل: السقوط، ولكن فى الغالب يحدث بسبب الإجهاد المتكرر، وتشمل الأسباب الشائعة لألم الكعب:

التهاب اللفافة الأخمصية، واللفافة الأخمصية هي رباط قوي يشبه الوتر يمتد من العظم إلى طرف القدم.

عندما يتم تمديد اللفافة الأخمصية، تصبح ألياف الأنسجة الرخوة ملتهبة، يحدث هذا عادةً عندما يتم تثبيته على عظم الكعب، ولكنه يؤثر أحيانًا في منتصف القدم.

 2- التهاب جراب الكعب
 

يمكن أن يحدث التهاب في الجزء الخلفي من الكعب في الجراب، وهو كيس ليفي مليء بالسوائل. يمكن أن تنجم عن الهبوط بشكل صعب أو شديد على الكعب أو من ضغط الأحذية، قد تشعر الألم بعمق داخل الكعب أو في مؤخرة الكعب.

3- مطبات الكعب
 

وهي شائعة عند المراهقين، لإن عظمة الكعب لم تنضج بعد بشكل كامل، وهي تفرك بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تكوين الكثير من العظام، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب وجود قدم مسطحة أو الفلات فوت، يمكن أن يكون بسبب ارتداء الكعب العالي قبل أن تنضج العظام بالكامل.

4- متلازمة النفق الرسغي:
 

يصبح العصب الكبير في الجزء الخلفي من القدم مضغوطًا، وهذا هو نوع من اعتلال الأعصاب الضاغط الذي يمكن أن يحدث إما في الكاحل أو القدم.

5- التهاب مزمن في وسادة الكعب
 

يحدث هذا بسبب أن تصبح وسادة الكعب رفيعة جدًا، أو من خلال خطوات ثقيلة.

6- الكسر الإجهادى 
 

هذا مرتبط بالإجهاد المتكرر أو التمارين الشاقة أو الرياضة أو العمل اليدوي الثقيل، التى تسبب كسر عظام مشط القدم. ويمكن أيضا أن يكون بسبب هشاشة العظام.

7- اعتلال الأوتار التنكسية أو التهاب الأوتار
 

وهي حالة مزمنة مرتبطة بالتدهور التدريجي لوتر أخيل فى كعب القدم.

كعب القدمين
كعب القدمين

تشمل الأسباب الأخرى لألم الكعب:

-تمزق وتر العرقوب.

-الخراجات.

-كتلة الأنسجة الرخوة.

-التهاب المفاصل الجهازي (الذئبة ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل الصدفي).

-كدمات فى العظام.

-مشاكل في الدورة الدموية.

-كيس عظمي، كيس مملوء بالسوائل في العظام.

-النقرس، عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك في الدم حتى تبدأ بلورات البول في التراكم حول المفاصل.

 


اسباب الم كعب القدم

الم كعب القدم

اسباب الم الكعب

اسباب الم القدمين

الم القدم

التهاب اللفافة الاخمصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة