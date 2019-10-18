لماذا يحدث ألم كعب القدم؟ ومتى يحتاج علاجا؟

كتبت فاطمة خليل

ألم الكعب من المشاكل الصحية الشائعة فى القدم، ويحدث الألم عادة تحت الكعب أو خلفه مباشرةً، وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤثر على جانب الكعب أما ألم باطن الكعب يسمى " التهاب اللفافة الأخمصية"، وهو من أكثر الأسباب شيوعاً لألم الكعب، وفقاً لموقع Medical news today.

وعادة ما تختفي آلام الكعب دون علاج، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر وتصبح مزمنة.



الم كعب القدم

اسباب ألم الكعب



1- التهاب اللفافة الأخمصية



هو سبب شائع للألم فى باطن الكعب، ولا يحدث ألم الكعب عادةً بسبب إصابة واحدة، مثل: السقوط، ولكن فى الغالب يحدث بسبب الإجهاد المتكرر، وتشمل الأسباب الشائعة لألم الكعب:

التهاب اللفافة الأخمصية، واللفافة الأخمصية هي رباط قوي يشبه الوتر يمتد من العظم إلى طرف القدم.

عندما يتم تمديد اللفافة الأخمصية، تصبح ألياف الأنسجة الرخوة ملتهبة، يحدث هذا عادةً عندما يتم تثبيته على عظم الكعب، ولكنه يؤثر أحيانًا في منتصف القدم.

2- التهاب جراب الكعب



يمكن أن يحدث التهاب في الجزء الخلفي من الكعب في الجراب، وهو كيس ليفي مليء بالسوائل. يمكن أن تنجم عن الهبوط بشكل صعب أو شديد على الكعب أو من ضغط الأحذية، قد تشعر الألم بعمق داخل الكعب أو في مؤخرة الكعب.

3- مطبات الكعب



وهي شائعة عند المراهقين، لإن عظمة الكعب لم تنضج بعد بشكل كامل، وهي تفرك بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تكوين الكثير من العظام، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب وجود قدم مسطحة أو الفلات فوت، يمكن أن يكون بسبب ارتداء الكعب العالي قبل أن تنضج العظام بالكامل.

4- متلازمة النفق الرسغي:



يصبح العصب الكبير في الجزء الخلفي من القدم مضغوطًا، وهذا هو نوع من اعتلال الأعصاب الضاغط الذي يمكن أن يحدث إما في الكاحل أو القدم.

5- التهاب مزمن في وسادة الكعب



يحدث هذا بسبب أن تصبح وسادة الكعب رفيعة جدًا، أو من خلال خطوات ثقيلة.

6- الكسر الإجهادى



هذا مرتبط بالإجهاد المتكرر أو التمارين الشاقة أو الرياضة أو العمل اليدوي الثقيل، التى تسبب كسر عظام مشط القدم. ويمكن أيضا أن يكون بسبب هشاشة العظام.

7- اعتلال الأوتار التنكسية أو التهاب الأوتار



وهي حالة مزمنة مرتبطة بالتدهور التدريجي لوتر أخيل فى كعب القدم.



كعب القدمين

تشمل الأسباب الأخرى لألم الكعب:

-تمزق وتر العرقوب.

-الخراجات.

-كتلة الأنسجة الرخوة.

-التهاب المفاصل الجهازي (الذئبة ، التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفاصل الصدفي).

-كدمات فى العظام.

-مشاكل في الدورة الدموية.

-كيس عظمي، كيس مملوء بالسوائل في العظام.

-النقرس، عندما ترتفع مستويات حمض اليوريك في الدم حتى تبدأ بلورات البول في التراكم حول المفاصل.