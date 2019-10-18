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كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:08 ص
كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة معبد أبو سمبل
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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بدأ العد التنازلى لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بأبوسمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" 11 معلومة حول التعامد وهى:

1- يعد تعامد الشمس ظاهرة فريدة جسدها القدماء المصريين فى معبد أبوسمبل بتعامد الشمس مرتين كل عام على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك رمسيس الثانى.

2- تتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير.

3- تعرضت معابد أبوسمبل للغرق بعد بناء السد العالى وارتفاع منسوب المياه فى النيل، فكانب حملة النداء الدولية لإنقاذ آثار أبوسمبل والنوبة وتم نقل المعبد من مكانه الأصلى.

4- بعد نقل المعبد تغيرت مقاييس الفلك فى احتساب الظاهرة بعد أن كان يحتفل بها 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام.

5- تحتفل وزارة الثقافة بإقامة مهرجان تعامد الشمس ومدت فترة الاحتفال لتبدأ من يوم 16 أكتوبر/ فبراير، وتنتهى فى يوم التعامد 22 أكتوبر / فبراير.

6- أعلنت محافظة أسوان الطوارئ استعدادا لتعامد الشمس الحالى بالتنسيق مع الآثار وكافة الجهات المختصة.

7- يشارك فى مهرجان تعامد الشمس الحالى: 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبور سيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد.

8- يقام عرض للصوت والضوء بساحة معبدى أبوسمبل ليلة التعامد.

9- تقدم فرق الفنون الشعبية عروضا فنية بساحة المعبدين أيضاً فى ليلة التعامد.

10- من المقرر هذا العام افتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية، ويشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس.

11- تختتم الفرق الفنية عروضها بعد متابعة ظاهرة تعامد الشمس بساحة معبدى أبوسمبل فى صباح يوم 22 أكتوبر الجارى.


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اليوم السابع بلس

معبد أبو سمبل

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