قادة أوروبا يناقشون ميزانية 7 سنوات قادمة بعد "بريكست"

كتب أحمد علوى

يناقش قادة الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة فى تثنى واخر ايام القمة المنعقدة فى بروكسل، خطة جديدة لميزانية الاتحاد والتى تتيح له إنفاق ما يصل إلى 1.1 ترليون يورو خلال مدة تبدأ فى العام 2021 وتنتهى فى العام 2027.

ووفقاً لقناة يورو نيوز المعنية بالشأن الاوروبى، فمن المتوقع أن اختلاف الأراء والمواقف بين الحكومات قد يؤخر التوصل لاتفاق بهذا الشأن لعدة أشهر.

ووفق اقتراحٍ أعدته فنلندا، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، فإن الميزانية طويلة الأمد يجب أن تكون ذات قدرة مالية تتراوح ما بين 1.03 % و1.08 % من إجمال الدخل القومي، الأمر الذى من شأنه أن يتيح للتكتّ إنفاق ما بين ترليون يورو و1.1 ترليون يورو خلال مدة سبع سنوات، وذلك فى ميزانية الاتحاد الأوروبى الأولى بعد مغادرة بريطانيا التى تعد أكبر المساهمين فى تغذية خزائن التكتل.

ويقول مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى إن اقتراح فنلندا يقرب المسافة بين الحدين الأعلى والأدنى للمقتراحات المتعلقة بالميزانية، ورغم ذلك، لم ينل رضا غالبية دول التكتل الـ27، وهو ما يدفع باتجاه ترجيح مفاوضات لمدة طويلة قبل التوصل إلى حل توافقى بين تلك الدول.

وتعد المفاوضات المتعلقة بالميزانيات من أكثر الأمور إثارة للخلاف فى التكتل الذى يشهد انقساماً بشأن السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية وكيفية التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.