فيديو.. شبورة مائية تغطى الطريق الصحراوى الشرقى.. وانعدام جزئى للرؤية

كتب أحمد عبد الهادى

شهد الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الجمعة، شبورة مائية كثيفة، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة تسببت فى انعدام جزئى للرؤية‪.‬

وتهيب إدارة المرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.