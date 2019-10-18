عكاظ: روسيا تدرس إطلاق قمر اصطناعى للفضاء من الأراضى السعودية

كتب محمد جمال

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر (السيادى) الروسى كيريل ديمترييف، إن التعاون بين روسيا والسعودية فى مجال أبحاث الفضاء قد يؤدى إلى مشروع مثير لإطلاق قمراصطناعى إلى مداره فى الفضاء من الأراضى السعودية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وكان ديمترييف أعلن أثناء زيارة الرئيس الروسى فلاديميربوتين للرياض الإثنين الماضى أن التعاون الفضائى بين البلدين سيشهد إرسال رائد فضاء سعودى إلى الفضاء.

وأضاف أن موسكو تدرس أيضا استخدام الأراضى السعودية لاستضافة محطة ضوئية لنظام وإنذار آلى للإشعاربالأخطار المحتملة فى الفضاء القريب من كوكب الأرض. ويعد الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة من أهم المجالات التيأقر البلدان تعاونا مشتركا بشأنهما، وتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا باستكشاف الفضاء الخارجى بالتعاون مع روسيا.