عصابة الخمسة وراء سرقة المواطنين بالإكراه فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 5 عاطلين، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بأبو النمرس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم إكرامى البطران، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تورط 5 عاطلين، في تكوين تشكيل عصابى، لسرقة المواطنين بالإكراه.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، و3 طلقات، وسلاحين أبيض، وتوك توك.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من الأشخاص، وأرشدوا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.