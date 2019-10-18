عاصفة قوية تهدد طائرة ويليام وكيت فى باكستان وتؤخر رحلتهما 18 ساعة

كتبت ياسمين أحمد

السعادة البادية على دوق ودوقة كامبريدج خلال زيارتهما الرسمية إلى باكستان كادت تتحول إلى مأساة حقيقية بسبب تدهور الأحوال الجوية بعد أن كادت طائرتهما تسقط بسبب عاصفة رعدية فى لاهور أمس الخميس.



ويليام وكيت يستقلان الطائرة

ووفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية فإن الزوجان علقا فى لاهور لحين انتهاء العاصفة حيث اضطرت الطائرة التابعة لسلاح الجوى الملكى التى كانت تقلهما إلى إلغاء هبوطها فى إسلام آباد مرتين وعادت مجددًا إلى لاهور بسبب العاصفة.

وأقام الزوجان فى فندق بعاصمة البنجاب حتى صباح اليوم الجمعة. وهبط الزوجان أخيرًا فى إسلام أباد بعد ظهر اليوم الجمعة ما أخرهما عن جدولهما حوالى 18 ساعة.

ورغم التأخير تمسك الثنائى بجدولهما وزارا مركز تدريب الكلاب فى الجيش بإسلام آباد.