سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

عاصفة قوية تهدد طائرة ويليام وكيت فى باكستان وتؤخر رحلتهما 18 ساعة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:08 م
عاصفة قوية تهدد طائرة ويليام وكيت فى باكستان وتؤخر رحلتهما 18 ساعة ويليام وكيت يهبطا من الطائرة الملكية
كتبت ياسمين أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
السعادة البادية على دوق ودوقة كامبريدج خلال زيارتهما الرسمية إلى باكستان كادت تتحول إلى مأساة حقيقية بسبب تدهور الأحوال الجوية بعد أن كادت طائرتهما تسقط بسبب عاصفة رعدية فى لاهور أمس الخميس.
 
ويليام وكيت يستقلان الطائرة
ويليام وكيت يستقلان الطائرة
ووفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية فإن الزوجان علقا فى لاهور لحين انتهاء العاصفة حيث اضطرت الطائرة التابعة لسلاح الجوى الملكى التى كانت تقلهما إلى إلغاء هبوطها فى إسلام آباد مرتين وعادت مجددًا إلى لاهور بسبب العاصفة.
 
وأقام الزوجان فى فندق بعاصمة البنجاب حتى صباح اليوم الجمعة. وهبط الزوجان أخيرًا فى إسلام أباد بعد ظهر اليوم الجمعة ما أخرهما عن جدولهما حوالى 18 ساعة. 
 
ورغم التأخير تمسك الثنائى بجدولهما وزارا مركز تدريب الكلاب فى الجيش بإسلام آباد. 
 
كيت وويليام يزورا مركز تدريب الكلاب بالجيش الباكستانى
كيت وويليام يزورا مركز تدريب الكلاب بالجيش الباكستانى 

 


كيت ميدلتون

الامير ويليام

زيارة كيت ميدلتون لباكستان

مدينة لاهور

زيارة ويليام وكيت لباكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يلعبان الكريكيت فى باكستان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:06 م

موقف طريف للأميرة شارلوت ابنة ويليام وكيت فى سباق كأس الملك

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:30 م

شاهد فيلا بالبحر الكاريبى قضى فيها الأمير ويليام وكيت إجازتهما الصيفية

الأربعاء، 31 يوليه 2019 01:30 م

هل تغيرت لغة جسد الأمير ويليام وكيت ميدلتون بعد الطفل الثالث؟

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 10:00 ص

شاهد الصور الرسمية لاحتفال ويليام وكيت بتعميد الأمير لويس حفيد ملكة بريطانيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة