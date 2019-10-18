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ضبط 625 كيلو فراولة منتهية الصلاحية بالقليوبية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:07 م
ضبط 625 كيلو فراولة منتهية الصلاحية بالقليوبية فراوله -ارشيفية
القليوبية –فريق المحافظات

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الاغذية بدائرة المحافظة العديد من الحملات لضبط الأغذية الفاسدة، والتي أسفرت عن ضبط 625 كيلو جرام فراولة مجمدة منتهية الصلاحية، وإعدام 150 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة.

 

كما جرى خلال الحملة  المرورية على  36 منشأة لبيع وعرض الأسماك والمجمدات وسحب 63 عينة أغذية لفحصها بالمعامل، كما حرر  42 محضر جنحة صحية مابين نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الغذاء، وجرى التوصية بالغلق الإداري لـ8 منشات غذائية والعرض على النيابة العامة للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 


الصحة

فراولة فاسدة

القليوبيه

اغذية

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