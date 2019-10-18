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ضبط 54 قضية تموينية من بينها 3 أطنان حلويات مجهولة المصدر بسوهاج

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:57 م
ضبط 54 قضية تموينية من بينها 3 أطنان حلويات مجهولة المصدر بسوهاج حمله تموينيه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، ورئاسة العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية منها ضبط محمد ر ع ط 36 سنة صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارته مصنع حلويات بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر فى عملية تصنيع الحلوى بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط" 3 " طن و " 700 " كيلوجرام حلويات " ملبن، مشبك، فولية، سمسمية، و طن سكر و " 125 " كيلوجرام نشا و" 40 " طاولة صاج وخشبية و" 2 " إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم بشعلة و" 2 " حلة كبيرة الحجم و تربيزة رخام.

 

كمـا تم ضبط " 8 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط " 11 " قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وجـــار الاستمرار فـى القيــــام بحملات مماثلة.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حملة تموينية

مباحث التموين

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