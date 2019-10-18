ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 7 بنادق آلية وذخائر غير مرخصة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت أجهزة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون بدائرة مركز شرطة أبنوب، وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية وذخائر،7 بنادق آلية ، طبنجة ، 261 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فضلاً عن ضبط 3 محكوم عليهم، مطلوب التنفيذ عليهم فى 3 أحكام جنايات سرقة، ضبط هارب محكوم عليه بالسجن المؤبد، وتم تحرير المحضار اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العانة، التى باشرت التحقيق.