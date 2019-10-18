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صور.. 30 قتيلا وعشرات الجرحى فى انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة بأفغانستان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:48 م
صور.. 30 قتيلا وعشرات الجرحى فى انفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة بأفغانستان إصابات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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لقى ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، جراء انفجار  داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار شرقى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوغياني، فى بيان، إن: "عشرات القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار سقف جامع، جراء انفجار أثناء صلاة الجمعة فى منطقة هسكى مينه"​​​.

وأكد المتحدث باسم مديرية صحة ننغرهار، عادل ظاهر، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت أنقاض المسجد.

هذا وأفاد مراسلنا فى وقت سابق بأن أكثر من 20 شخصا، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة داخل مسجد فى شرقى أفغانستان، أثناء أداء صلاة الجمعة.

يذكرأن، أعلن مسؤولون عسكريون فى أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من مسلحى حركة طالبان، واعتقال 5 آخرين وتدمير مخابئ أسلحة خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى 4 من أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

أحد الإصابات
أحد الإصابات

 

إصابات جراء الانفجار
إصابات جراء الانفجار

 

انفجار داخل مسجد بأفغانستان
انفجار داخل مسجد بأفغانستان

 

جانب من الاصابات
جانب من الاصابات

 

جانب من الإصابات
جانب من الإصابات

 


إصابات

أفغانستان

تفجير مسجد

صلاة الجمعة

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