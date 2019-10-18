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صور.. رصف طريقى منقباد / الأزهر والعدر بأسيوط ضمن الخطة الاستثمارية 2019/2020

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:20 م
صور.. رصف طريقى منقباد / الأزهر والعدر بأسيوط ضمن الخطة الاستثمارية 2019/2020 رصف طريق منقباد بأسيوط
أسيوط - ضحا صالح- هيثم البدرى

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والمراكز والأحياء تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه كلف وحدة الرصف بالمحافظة باستكمال بعض مشروعات الرصف وأعمال إعادة الشيء لأصله وذلك وفقًا لخطة الرصف السنوية التى تتم بكافة أنحاء المحافظة وحسب الشوارع الأكثر احتياجًا وأولويات المناطق لافتاً إلى اهتمام الدولة بتحسين المرافق ورفع مستوى الخدمات المختلفة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

وأوضح محافظ أسيوط إنه جارى استكمال رصف طريق منقباد / جامعة الأزهر الخلفى أمام مصنع السماد وطريق العدر موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المسئولة لرصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة ومتابعة سير الأعمال للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمنى المحدد وتذليل ما يعترضها من معوقات لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة مشددًا على أهمية عمل صيانة للطرق بشكل دورى حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين ولتسهيل الحركة المرورية.

 

من جانبه أشار اللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى إنه جارى استكمال رصف طريقى منقباد / جامعة الأزهر وطريق العدر تحت إشراف مساعد رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بمنقباد والمشرف على مشروع الرصف بالمركز وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2019/2020 لافتًا أن أعمال الرصف مستمرة بناءا على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ووفقًا لخطة احتياجات المركز وفى المواقيت المحددة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها على أن يتم استكمال باقى الخطة بالقرى والنجوع.

 

رصف بمنقباد (3)
رصف بمنقباد (

 

رصف بمنقباد (4)
رصف بمنقباد (

 

رصف بمنقباد (5)
رصف بمنقباد 

 

رصف بمنقباد (6)
رصف بمنقباد 

 


اسيوط

رصف طرق

منقباد

الخطة الاستثمارية

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