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صور.. تجدد الاحتجاجات فى إقليم كتالونيا للمطالبة بالانفصال عن إسبانيا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:36 ص
صور.. تجدد الاحتجاجات فى إقليم كتالونيا للمطالبة بالانفصال عن إسبانيا الاحتجاجات فى إقليم كتالونيا
أ ش أ - تصوير رويترز

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تجددت صباح اليوم الجمعة فى إقليم "كتالونيا" مظاهرات احتجاجية تطالب باستقلال الإقليم عن أسبانيا.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية أن هذه الاحتجاجات أدت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الشرطة عقب محاولة المتظاهرين اقتحام المكاتب الحكومية فى برشلونة عاصمة إقليم "كتالونيا".

احتجاجات فى كتالونيا بإسبانيا
احتجاجات فى كتالونيا بإسبانيا


ولفتت القناة إلى أن هذا الاحتجاجات اندلعت عقب صدور حكم من محكمة فى أسبانيا يوم (الإثنين) الماضى بالسجن على 9 زعماء انفصاليين من إقليم "كتالونيا".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإقليمية فى كتالونيا ميريتسيل بودو، قد قال فى وقت سابق إنهم يشعرون بالتعاطف مع المتظاهرين ويتفاهمون غضبهم، لكن السلطات الإسبانية أعلنت أيضا أنها تسعى لمعرفة من يقف وراء تلك الاحتجاجات.

احتجاجات كتالونيا
احتجاجات كتالونيا

 

إضراب فى كتالونيا
إضراب فى كتالونيا

 

الآلاف يتظاهرون فى كتالونيا
الآلاف يتظاهرون فى كتالونيا

 

تجدد الاحتجاجات فى إقليم كتالونيا
تجدد الاحتجاجات فى إقليم كتالونيا

 

تظاهرات فى إسبانيا
تظاهرات فى إسبانيا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من الإضراب فى كتالونيا
جانب من الإضراب فى كتالونيا

 


كتالونيا

إسبانيا

احتجاجات

تظاهرات الانفصال

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