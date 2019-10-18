صور.. "الأوقاف" تفتتح مسجد سيد الشهداء بمدينة البياضية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة البياضية شرقي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد "سيد الشهداء" والذي أقيم علي نفقة أحد أهل الخير بالمدينة، وحضر الافتتاح لفيف من قيادات مديرية أوقاف الأقصر، ومجلس مدينة البياضية، والعشرات من الأهالي من قري ونجوع المدينة.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، تم اليوم الجمعة، تنظيم حفل لافتتاح مسجد "سيد الشهداء" الجديد، وذلك في إدارة أوقاف البياضية بمركز ومدينة البياضية شرقي المحافظة، وحضر الإفتتاح عدد من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة اوقاف البياضية، موضحاً أن هذا المسجد أقيم على نفقة أهل الخير، وقد حضر الحفل رواد المسجد وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف البياضية.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف إيقاف محمود إبراهيم علي مدير الشئون الإدارية بأوقاف الأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب لتقصيره في واجبه الوظيفي، كما قرر وزير الأوقاف إحالة كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، وشوقي العبد دياب أمين المخازن بالمديرية إلى التحقيق لتقصيرهم في الواجب الوظيفي .

فيما أعلن الشيخ موسى على الرفاعى إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى بجوار معبد الأقصر، عن انتهاء خطة مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم لتجديد وتطوير المسجد الذى يعتبر الأشهر والأقدم بمحافظة الأقصر، لخدمة رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التى تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية.



قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء



قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء