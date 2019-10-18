سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "الأوقاف" تفتتح مسجد سيد الشهداء بمدينة البياضية فى الأقصر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:19 م
صور.. "الأوقاف" تفتتح مسجد سيد الشهداء بمدينة البياضية فى الأقصر قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة البياضية شرقي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد "سيد الشهداء" والذي أقيم علي نفقة أحد أهل الخير بالمدينة، وحضر الافتتاح لفيف من قيادات مديرية أوقاف الأقصر، ومجلس مدينة البياضية، والعشرات من الأهالي من قري ونجوع المدينة.

 

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، تم اليوم الجمعة، تنظيم حفل لافتتاح مسجد "سيد الشهداء" الجديد، وذلك في إدارة أوقاف البياضية بمركز ومدينة البياضية شرقي المحافظة، وحضر الإفتتاح عدد من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة اوقاف البياضية، موضحاً أن هذا المسجد أقيم على نفقة أهل الخير، وقد حضر الحفل رواد المسجد وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف البياضية.

 

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف إيقاف محمود إبراهيم علي مدير الشئون الإدارية بأوقاف الأقصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب لتقصيره في واجبه الوظيفي، كما قرر وزير الأوقاف إحالة كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، وشوقي العبد دياب أمين المخازن بالمديرية إلى التحقيق لتقصيرهم في الواجب الوظيفي .

 

فيما أعلن الشيخ موسى على الرفاعى إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى بجوار معبد الأقصر، عن انتهاء خطة مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم لتجديد وتطوير المسجد الذى يعتبر الأشهر والأقدم بمحافظة الأقصر، لخدمة رواده من الأهالى على مدار الساعة بجانب الأفواج السياحية التى تزور المعبد خلال الموسم السياحى الشتوى ضمن زيارة معبد الأقصر نظراً لقيمة المسجد التاريخية وجدرانه الفرعونية.

 

قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء (1)
قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء 

 

قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء (2)
قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء 

 

قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء (3)
قيادات أوقاف الأقصر ومجلس المدينة يشهدون إفتتاح مسجد سيد الشهداء 

 


الاقصر

وزارة الاوقاف

افتتاح مسجد بالاقصر

افتتاح مسجد سيد الشهداء بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة