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صور.. استمرار أعمال تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:42 م
صور.. استمرار أعمال تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر محافظة البحر الأحمر، فى تجميل وتطوير عدة طرق رئيسية وجانبية بمدينة الغردقة، بهدف تجميلها لكونها مدينة سياحية عالمية، من بين تلك الطرق طريق الحجاز.

وتستكمل محافظة البحر الأحمر، بالاشتراك مع شركة المقاولون العرب أعمال التطوير بشارع الحجاز وتجرى أعمال رصف وتطوير الطريق عقب تطوير الجزيرة الوسطى للطريق، ليصبح صورة جمالية ضمن الشوارع الرئيسية بالمدينة.

ومن جانب تطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة، تجرى أعمال المتابعة والتطوير والتجميل بمنطقة الوفاء بالغردقة على قدما وساق، ضمن خطة تطوير المناطق القديمة بالغردقة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أن يجرى اليوم الجمعة اعمال تركيب الانترلوك، والرصف، وأن ذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين الصورة البصرية بالمدينة السياحية، وظهور الغردقة بالمظهر الجمالى اللائق كونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية .

 

تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة (1)
تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة 

 

تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة (2)
تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة 

 

تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة (3)
تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة 

 

تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة (4)
تطوير وتجميل طريق الحجاز بالغردقة 

البحر الاحمر

تطوير طريق الحجاز

الغردقة

منطقة الوفاء

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