زعيم المعارضة الكندى يدعو رئيس الوزراء للاستقالة لو فشل بحصد أكثرية البرلمان

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دعا زعيم حزب المحافظين (المعارض في كندا) آندرو شير اليوم الخميس الزعيم الليبرالى جاستن ترودو إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يفز حزبه بأكبر عدد من المقاعد فى انتخابات يوم الإثنين، قائلا إن هذه الممارسة أصبحت "عرف حديث في السياسة الكندية".

وقال شير إنه إذا احتل الحزب الليبرالي إلى المركز الثاني في عدد المقاعد بعد تصويت يوم الاثنين، فإنه يتعين على ترودو التنحي بدلا من محاولة متابعة التوصل لإتفاق مع الحزب الديمقراطي الجديد للتمسك بالسلطة.

وأضاف شير - في حملة انتخابية بمدينة برامبتون - "أن جستن ترودو سيحاول فعل أي شيء للبقاء في السلطة". وأضاف "لكن ما أقوله هو أن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد يجب أن يكون قادرا على تشكيل الحكومة، والعرف الآخر في السياسة الكندية الحديثة هو أن رئيس الوزراء الذي يدخل في الانتخابات، ويخرج من تلك الانتخابات مع عدد أقل من المقاعد من حزب آخر يستقيل، وهذا هو عرف حديث في السياسة الكندية".

وقدم رئيس الوزراء بول مارتن استقالته بعد انتخابات عام 2006 وسلم زعيم المعارضة ستيفن هاربر وحلفائه عددا كبيرا من المقاعد - ولكن ليس الأغلبية - في مجلس العموم.

واستقال بيير إليوت ترودو أيضا كرئيس للوزراء بعد فوز حزب المحافظين جو جو كلارك بأكثرية المقاعد في انتخابات 1979. ثم ألغى ترودو استقالته كزعيم للحزب الليبرالي بعد سقوط حكومة كلارك في اقتراع بالثقة بعد تسعة أشهر.