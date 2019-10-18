سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم المعارضة الكندى يدعو رئيس الوزراء للاستقالة لو فشل بحصد أكثرية البرلمان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:19 ص
زعيم المعارضة الكندى يدعو رئيس الوزراء للاستقالة لو فشل بحصد أكثرية البرلمان زعيم المعارضة الكندية أندرو شير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا زعيم حزب المحافظين (المعارض في كندا) آندرو شير اليوم الخميس الزعيم الليبرالى جاستن ترودو إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يفز حزبه بأكبر عدد من المقاعد فى انتخابات يوم الإثنين، قائلا إن هذه الممارسة أصبحت "عرف حديث في السياسة الكندية".
وقال شير إنه إذا احتل الحزب الليبرالي إلى المركز الثاني في عدد المقاعد بعد تصويت يوم الاثنين، فإنه يتعين على ترودو التنحي بدلا من محاولة متابعة التوصل لإتفاق مع الحزب الديمقراطي الجديد للتمسك بالسلطة.
وأضاف شير - في حملة انتخابية بمدينة برامبتون - "أن جستن ترودو سيحاول فعل أي شيء للبقاء في السلطة". وأضاف "لكن ما أقوله هو أن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد يجب أن يكون قادرا على تشكيل الحكومة، والعرف الآخر في السياسة الكندية الحديثة هو أن رئيس الوزراء الذي يدخل في الانتخابات، ويخرج من تلك الانتخابات مع عدد أقل من المقاعد من حزب آخر يستقيل، وهذا هو عرف حديث في السياسة الكندية".
وقدم رئيس الوزراء بول مارتن استقالته بعد انتخابات عام 2006 وسلم زعيم المعارضة ستيفن هاربر وحلفائه عددا كبيرا من المقاعد - ولكن ليس الأغلبية - في مجلس العموم.
واستقال بيير إليوت ترودو أيضا كرئيس للوزراء بعد فوز حزب المحافظين جو جو كلارك بأكثرية المقاعد في انتخابات 1979. ثم ألغى ترودو استقالته كزعيم للحزب الليبرالي بعد سقوط حكومة كلارك في اقتراع بالثقة بعد تسعة أشهر.


كندا

أندرو شير

حزب المحافظين

جاستن ترودو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا

اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة