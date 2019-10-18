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روسيا: سياسة واشنطن تهدد بعودة عصر "الحرب الباردة"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:06 ص
روسيا: سياسة واشنطن تهدد بعودة عصر "الحرب الباردة" ترامب وبوتين
وكالات

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انتقد سكرتير مجلس الأمن الروسى، نيقولاى باتروشيف، ما وصفه بسعى الولايات المتحدة وحلفائها إلى إحلال نظام يخدم مصالحها محل القانون الدولى.

وفي كلمة ألقاها أمس الخميس، أثناء لقاء لممثلي دول مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) عقد في عاصمة البرازيل، اعتبر باتروشيف أن هذه السياسة تهدد بعودة العالم إلى حالة من "الحرب الباردة".

وقال إن "بنيان العلاقات الدولية يمر بمنعطف مصيري" ترصد روسيا فيه محاولات "لاستبدال القانون الدولي المبني على ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات بين الدول، بالنظام المزعوم المبني على قواعد، حيث يسعى الأمريكيون وحلفاؤهم لتسخير بلورة هذه القواعد وتطبيقها لخدمة مصالحهم الجيوسياسية".

وتابع: "يقود كل ذلك إلى طمس المعايير والمبادئ المعترف بها دوليا ويهدد بإعادة العالم إلى حالة من الحرب الباردة مع التمييز بين نحن وهم".

وأشار إلى أن الأساليب المستخدمة لتحقيق هذا الغرض "معروفة جيدا"، ومن بينها فرض عقوبات اقتصادية أحادية والتدخل في شؤون دول "غير مرغوب فيها" وحتى تنظيم انقلابات على حكوماتها.

 

 


روسيا

الولايات المتحدة

الحرب الباردة

نيقولاى باتروشيف

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