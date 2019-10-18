رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى ينشر صورة للخليج العربى من الفضاء

كتب محمد جمال

نشر رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، عبر حسابه فى "تويتر" صورة للخليج العربي التقطها من على متن محطة الفضاء الدولية، ودون قائلاً: "صورة آسرة للخليج العربي بها تلاشت الحدود من على متن محطة الفضاء الدولية"، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



صورة للخليج العربى من الفضاء

وأضاف: "لم تكتفِ الإمارات هذا العام بالوصول إلى الفضاء فقط، بل تواصل مساهمتها في قطاع الفضاء من خلال استضافة الدورة الـ22 لفعالية ندوة الإنسان في الفضاء والتي ستقام للمرة الأولى في الوطن العربي، أتطلع لرؤيتكم جميعاً في هذا الحدث".